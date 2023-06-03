Представлен изогнутый монитор MSI MAG 275CQRF-QD

Компания MSI пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью MAG 275CQRF-QD, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3, 94% Adobe RGB и 127% sRGB, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 4000:1, временем отклика от серого к серому 1 мс, кадровой частотой 170 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной картинки, интерфейсами DisplayPort и HDMI 2.0, одним разъемом USB Type-C, двумя USB 2.0 Type-A и одним USB 2.0 Type-B. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен 180-Гц монитор MSI G274F…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MSI G274F, которая основана на 27-дюймово…
LG представила игровой монитор с диагональю 49 дюймов…
Последнее время на рынке мониторов можно заметить свежий тренд, который связан с широкоформатными моделям…
Монитор ViewSonic VX2479-2K-PRO оценен в 140 долларов …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2479-2K-PRO, которая получила 23,…
BOE представила дисплей с 16К-разрешением…
Современные мониторы с разрешением 4K уже стали обыденностью, а мониторы с разрешением 8K постепенно наби…
LG представила огромный 49-дюймовый монитор для геймеров…
Сегодня для энтузиастов, которые хотят получить новые впечатления от игрового процесса, был представлен н…
ASUS представила идеальный геймерский монитор…
Сегодня компания ASUS официально представила миру свой флагманский игровой монитор, который получил весьм…
Представлен накамерный 5.5 дюймовый монитор RGB Voice U502…
Компания RGB Voice Technology пополнила ассортимент накамерных мониторов 5,5 дюймовой моделью RGB voice U…
Представлен 100-Гц монитор MSI Modern MD272QXP…
Компания MSI в рамках стартовавшей сегодня выставки Computex 2023 показала монитор MSI Modern MD272QXP, к…
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor