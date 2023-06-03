Представлен изогнутый монитор MSI MAG 275CQRF-QD

Компания MSI пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью MAG 275CQRF-QD, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3, 94% Adobe RGB и 127% sRGB, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 4000:1, временем отклика от серого к серому 1 мс, кадровой частотой 170 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной картинки, интерфейсами DisplayPort и HDMI 2.0, одним разъемом USB Type-C, двумя USB 2.0 Type-A и одним USB 2.0 Type-B. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.