Представлен изогнутый монитор MSI Optix AG32CQ с частотой обновления 144 Гц

Компания MSI представила монитор Optix AG32CQ, который ориентирован на работу в составе производительных игровых систем. Новинку оснастили 31,5-дюймовой VA-матрицей с вогнутой формой (1800R), углами обзора 178 градусов, разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика в 1 мс, частотой обновления в 144 Гц, 110-процентным охватом цветового пространства sRGB и 85-процентным охватом цветового пространства NTSC, контрастностью 3000:1 и яркостью 250 кд/м2. Также отметим технологи AMD FreeSync, Anti-Flicker и Less Blue Light, по одному интерфейсу DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и DVI. Размеры монитора равны 723:512:209 мм, а вес – 6,63 кг.