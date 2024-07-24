Представлен изогнутый смарт-монитор LG MyView 34SR65QC

Компания LG пополнила ассортимент смарт-мониторов моделью MyView 34SR65QC, которая основана на 34-дюймовой VA-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, максимальной яркостью 300 нит, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, предустановленной операционной системой WebOS с возможностью обрабатывать документы онлайн, отправлять и получать электронные письма без необходимости подключения к компьютеру, возможностью разделения экрана, поддержкой стриминговых сервисов и пультом дистанционного управления. Монитор появится в продаже в следующем месяце, но цена пока не раскрывается.

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