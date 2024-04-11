Представлен камерофон Leica Leitz Phone 3

Компания Leica выпустила в Японии смартфон Leitz Phone 3, который основан на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинку также оснастили одинарной основной камерой с дюймовым 47-Мп датчиком, 19-мм оптикой с диафрагмой F/1,9 и различными программными фишками Leica, селфи-камерой на 12,6 Мп, 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2730:1260 пикселей и частотой обновления 240 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, 512 ГБ флеш-памяти, интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Старт продаж намечен на 19 апреля, но цена пока не раскрывается. Скорее всего, смартфон будет стоить на уровне предшественников – 1500 долларов.

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