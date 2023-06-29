Представлен компактный флагман ASUS ZenFone 10

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов компактной моделью ZenFone 10, которая оценена в 800 евро за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 16 ГБ ОЗУ, от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной на 15 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (6-осевая стабилизация второго поколения) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, пять расцветок и два года гарантированных обновлений Android.