Представлен компактный ПК Gigabyte Metal Gear Plus ITX

Компания Gigabyte пополнила ассортимент мини-ПК моделью Metal Gear Plus ITX, которая основана на процессорах AMD Ryzen 8000G. Новинка также характеризуется материнской платой Aorus B650I ITX, которую можно приобрести отдельно, двумя слотами для памяти DIMM, корпусом с размерами 200:210:58 мм, внешним блоком питания, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, четырьмя интерфейсами USB 3.2, двумя портами USB 2.0, разъемами HDMI, DisplayPort и USB-C, а также портом RJ45. Цена на компьютер составляет от 620 до 810 долларов в зависимости от конфигурации.

Представлен компактный ПК Gigabyte Metal Gear Plus ITX…
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