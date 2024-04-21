Представлен компактный ПК Gigabyte Metal Gear Plus ITX

Компания Gigabyte пополнила ассортимент мини-ПК моделью Metal Gear Plus ITX, которая основана на процессорах AMD Ryzen 8000G. Новинка также характеризуется материнской платой Aorus B650I ITX, которую можно приобрести отдельно, двумя слотами для памяти DIMM, корпусом с размерами 200:210:58 мм, внешним блоком питания, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, четырьмя интерфейсами USB 3.2, двумя портами USB 2.0, разъемами HDMI, DisplayPort и USB-C, а также портом RJ45. Цена на компьютер составляет от 620 до 810 долларов в зависимости от конфигурации.