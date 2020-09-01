Представлен компактный ПК HP Z2 Mini G5

Компания HP пополнила ассортимент компактных ПК моделью Z2 Mini G5, которая ориентирована на работу в корпоративном сегменте. Новинка характеризуется возможностью установки за монитором, процессором Intel Core i9 десятого поколения или десятиядерным Xeon W с TDP 125 Вт, профессиональной видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000, оперативной памятью с поддержкой ECC, твердотельным накопителем, модулем Wi-Fi 6, блоком питания мощностью 280 Вт и программным обеспечением ZCentral Remote Boost, которое ориентировано для удалённой работы. Сам ПК совместим с операционными системами Windows, macOS и Linux.

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