Представлен компактный ПК Thelio Prime с RTX 5070

Компания System76 пополнила ассортимент компактных ПК моделью Thelio Prime, которая базируется на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen 9 9950X с тактовой частотой до 5,7 ГГц и тепловым пакетом 170 Вт.

Новинка также характеризуется корпусом из алюминиевого сплава и нержавеющей стали объёмом 11 литров, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 с 6144 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR7, до 96 ГБ двухканальной оперативной памяти стандарта DDR5, двумя слотами M.2 для накопителей (один с PCIe 5.0) суммарным объемом до 8 ТБ, интерфейсами USB Type-C и Type-A на передней панели, USB-разъемами, интерфейсом HDMI 2.1 и портом Ethernet 2.5GbE на задней панели, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также блоком питания мощностью 600 Вт. Цена на ПК стартует с 1600 долларов.
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