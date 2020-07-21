Представлен компактный ПК-корпус Akasa Maxwell Pro

Компания Akasa пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Maxwell Pro, которая подойдет для создания компактной системы или мультимедийного центра для домашнего использования. Новинка характеризуется алюминиевым исполнением, размерами 280:209:110 мм, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX (поддерживаются чипы AMD в исполнении Socket AM4 или процессоры Intel в исполнении LGA115x/LGA1200), процессоров с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт, ребристыми боковыми панелями для лучшего отвода теплого воздуха, четырьмя медными тепловыми трубками, четырьмя портами USB в передней части и питанием от внешнего сетевого блока. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Akasa Maxwell Pro
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