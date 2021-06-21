Представлен компактный ПК-корпус Antec Draco 10

Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью Draco 10, которая предназначена для создания компактной игровой системы. Новинка формата Mini Tower характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 360 мм, двух 3,5/2,5 и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 165 мм, до шести 120-мм или до четырех 140-мм кулеров, а также жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм. Также отметим переднюю панель с полосой многоцветной ARGB-подсветки и перфорацией снизу, стандартными аудиогнездами и двумя интерфейсами USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.