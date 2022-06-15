Представлен компактный ПК-корпус ChieftecPro Cube Mini

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Pro Cube Mini, которая предназначена для создания компактной системы на основе материнской платы Mini-ITX. Новинка также характеризуется поддержкой видеокарты длиной до 320 мм, трех 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых накопителей, 5,25-дюймовым отсеком для тонкого оптического привода, процессорного охладителя высотой до 145 мм, блока питания длиной до 200 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 120 мм.

Также отметим размеры 356:260:195 мм, боковые и фронтальную панели с перфорацией для лучшего отвода тепла, аудиогнезда и два разъема USB3.2 Gen 1. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

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