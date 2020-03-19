Представлен компактный ПК-корпус Fractal Design Era ITX

Компания Fractal Design пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Era ITX для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется габаритами 325:166:310 мм, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, блока питания формата ATX, SFX-L или SFX, видеокарты длиной до 295 мм, двух 3,5-дюймовых или четырех 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 120 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата 120 мм и 240 мм. Также отметим верхнюю панель на магнитных креплениях и боковые панели с защёлками, благодаря которым открывается доступ к компонентам системы. Корпус будет доступен в пяти расцветках, а вот цена пока не сообщается.