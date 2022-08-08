Представлен компактный ПК-корпус InWin Chopin Max

Компания InWin пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Chopin Max, которая ориентирована на создание компактной системы на основе материнской платы формата Mini-ITX. Новинка характеризуется поддержкой двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного охладителя высотой до 54 мм, комплектным 200-Вт блоком питания с сертификатом 80 Plus Gold, черной, серой и серебристой расцветками, перфорированными левой и верхней панелями, интерфейсной панелью, которая может быть зелёного, синего, оранжевого или красного цвета, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартными аудиогнездами, размерами 217:84:244 мм массой 2,2 кг. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.