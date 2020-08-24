Представлен компактный ПК-корпус Silverstone Sugo 14

Компания Silverstone пополнила ассортимент корпусов моделью Sugo 14, которая ориентирована на создание систем с материнскими платами формата mini-ITX. Новинка характеризуется возможностью использования в двух ориентациях, габаритами 247:368,1:215 мм, поддержкой видеокарт длиной до 330 мм (три слота в ширину), процессорного кулера высотой до 148 мм, трех 2,5-дюймовых накопителей, универсальным креплением для оптического привода, сменного лотка для жестких диском, радиатора системы жидкостного охлаждения, двух 3,5-дюймовых накопителей или сочетания одного устройства для хранения данных и 120-мм радиатора. Отметим, что сзади можно установить один 140-мм вентилятор, а сбоку – два 120-мм вентилятора.