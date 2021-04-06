Представлен компактный ПК-корпус Xigmatek Aero 2F

Компания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Aero 2F и Aero Arctic 2F, которые ориентированы на создание компактной игровой системы. Новинки характеризуются четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 290 мм, двух 3,5 или 2,5-дюймовых накопителей, до пяти вентиляторов, процессорного кулера высотой до 160 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм. Также отметим размеры 345:200:390 мм, разъемы для наушников и микрофона, два разъема USB 2.0 и порт USB 3.0, боковую стеклянную и переднюю сетчатую панели. Версия Aero 2F получила черную расцветку, а Aero Arctic 2F – белую. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.