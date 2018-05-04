Представлен компактный компьютерный корпус In Win A1

Компания In Win пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью A1, которая подойдет для создания компактной настольной системы. Внутри новинки можно разместить материнскую плату типоразмера Mini-ITX, две карты расширения, два 2,5 дюймовых накопителя, дискретную видеокарту длиной до 300 мм, процессорный кулер высотой до 160 мм, а также до четырёх 120-мм вентиляторов. На верхнюю часть вынесены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Размеры корпуса равны 273:216:355,5 мм, а вес – 6 кг. Отмечается, что комплект поставки входит блок питания мощностью 600 Вт. Цена In Win A1 составит 130 долларов.