Представлен компактный корпус DarkFlash DLH21

Компания DarkFlash представила ПК-корпус DLH21, который предназначен для создания компактной системы на основе материнской платы mini-ITX. Новинка характеризуется поддержкой видеокарт длиной до 320 мм, высотой до 147 мм и шириной до 61 мм, процессорного охладителя высотой до 134 мм, блока питания SFX/SFX-L длиной до 125 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором длиной до 240 мм, одного 3,5- или двух 2,5-дюймовых накопителей, до двух 120-мм и одного 92-мм вентиляторов. Также отметим сетчатую панель со съемными фильтрами, адресуемую подсветку, расположенной вверху платой ввода-вывода вверх, размеры 238,8:175:412 мм, интерфейс USB Type-C, два порта USB, звуковой, черную, белую, розовую и светло-зеленую расцветки. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы DarkFlash DLH21
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