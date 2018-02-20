Представлен компактный корпус HDPLEX H3 V2

2018-02-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HDPLEX H3 V2 ; [108]
Компания HDPLEX пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью H3 V2, которая позволит создать компактный и бесшумную настольную систему. Последнее возможно благодаря применению пассивной системы охлаждения процессора, которая состоит из шести медных тепловых трубок диаметром 6 мм и алюминиевых рёбер, выполняющих функции радиатора. По словам производителя, допускается использование процессоров с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 80 Вт.

Корпус позволяет разместить однослотовую карту расширения, четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма, два 2,5-дюймовых жестких диска и один 3,5 дюймовый накопитель, а также материнские платы типоразмера mini-ITX и Thin mini-ITX. Отметим два порта USB 3.0, два разъёма USB 2.0 и 3,5-миллиметровый аудиоразъем, вынесенные на боковую панель. Размеры новинки равны 270:264:93 мм, вес – 5,5 кг. Ориентировочная цена HDPLEX H3 V2 составляет 240 долларов.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake View 71 Tempered Glass CA-1I7-00F1WN-00. Лучший корпус для эффектных сюорокОбзор Thermaltake View 71 Tempered Glass CA-1I7-00F1WN-00. Лучший корпус для эффектных сюорок
Обзор Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE. Эффективная башня для Intel и AMDОбзор Arctic Cooling Freezer 33 eSports ONE. Эффективная башня для Intel и AMD
Обзор Gembird KB-P3-BT-UA. Крутая беспроводная клавиатураОбзор Gembird KB-P3-BT-UA. Крутая беспроводная клавиатура
Обзор Rapoo E9070. Компактная беспроводная клавиатура за приемлемую стоимостьОбзор Rapoo E9070. Компактная беспроводная клавиатура за приемлемую стоимость
Обзор Riva Case RIVAPOWER VA4749. Павербанк с изюминкойОбзор Riva Case RIVAPOWER VA4749. Павербанк с изюминкой
Предварительный обзор HP EliteDisplay Z2...
Предварительный обзор HP EliteDisplay Z2Современный рынок мониторов постепенно меняется в сторону 4К и этот формат уже стал более-менее доступным...
Обзор Secret of Mana. Ремейк, который ст...
Обзор Secret of Mana. Ремейк, который стСтоит сказать, что ремастеред Secret of Mana будет интересен в первую очередь тем пользователям, которые ...
Обзор Skyway Energy Fast. Беспроводная з...
Обзор Skyway Energy Fast. Беспроводная зБеспроводные зарядные устройства постепенно набирают высокую популярность среди пользователей флагманских...
Обзор Armored Warfare: Проект Армата. Ка...
Обзор Armored Warfare: Проект Армата. КаИгра Armored Warfare: Проект Армата вышла в свет относительно недавно - мы писали обзор где-то в 2015 год...
Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это ...
Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это Я обратил внимание на кабель Cablexpert CC-USB2-AMLM3-1M исключительно потому, что там в комплекте был пе...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3Большинство производителей компьютерного железа стали выпускать свои брендрованные компьютерные корпуса. ...
Предварительный обзор IN WIN 305. Слишко...
Предварительный обзор IN WIN 305. СлишкоБольшинство современных корпусов за приличные деньги выглядят красиво. То есть, если вы хотите найти себе...
Предварительный обзор LG 38WK95C. Вот эт...
Предварительный обзор LG 38WK95C. Вот этДостаточно часто случаются ситуации, когда производитель показывает крутой продукт с отличными характерис...
Обзор Kingdom Come: Deliverance. Бриллиа...
Обзор Kingdom Come: Deliverance. БриллиаНа протяжении достаточно длительного времени мы слышали много информации об игре Kingdom Come: Deliveranc...
Обзор Skyway Flash. Беспроводная зарядна...
Обзор Skyway Flash. Беспроводная заряднаС каждым годом мобильные устройства получают под свое управление все новые технологии, которые со времене...
Обзор 5 Minute Plank. Качаем пресс к лет...
Обзор 5 Minute Plank. Качаем пресс к летДо лета осталось не так много времени и хотя все думают, что успеют накачать пресс за две недели, на само...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SНа протяжении длительного времени мы слышали о продуктах компании Sharkoon и делились с вами этой информа...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor