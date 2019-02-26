Представлен компактный, но мощный смартфон ZTE Blade V10

2019-02-26, Автор - Anna; Продукт - ZTE Blade V10 ; [26]
Компания ZTE представила свой последний смартфон Blade V10, с улучшенной 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Для ее настройки используется ИИ, так что вы получаете отличные снимки даже при плохом освещении с более четкими изображениями, чем в предыдущем Blade V9. Еще одной ключевой особенностью Blade V10 является уникальный изогнутый дизайн, который позволяет легко держать и управлять одной рукой.

Новинка оснащена большим 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2280 х 1080 FHD+, 400 PPI и соотношением дисплея к корпусу 90,3%. ZTE Blade V10 оборудован современной операционной системой Android Pie и мощным 8-ядерным процессором. Кроме того, для оптимизации работы будет применен механизм ускорения ИИ нового поколения, предоставляющий разнообразные функции, в том числе голосовой помощник, распознавание лиц ИИ, распознавание изображений ИИ, игровой помощник ИИ и интеллектуальное энергосбережение.

Помимо этого ZTE анонсировала Blade V10 Vita, который понравится молодым покупателям благодаря отличному соотношению цены, качества и инновационных характеристи

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