Представлен компактный пауэрбанк Xiaomi Ultra-Slim Power Bank 5000 22.5W

Компания Xiaomi пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Ultra-Slim Power Bank 5000 22.5W, которая может похвастаться корпусом толщиной 11,8 мм и массой 110 граммов. Новинка также характеризуется ёмкостью 5000 мАч, выходной мощностью 22,5 Вт, мощностью зарядки самого пауэрбанка 20 Вт, сохранением минимум 80% от номинальной ёмкости после 300 циклов разряда, поддержкой быстрой зарядки FCP, QC (2.0/3.0/3+), PD (2.0/3.0) AFC и BC 1.2, системой охлаждения с графитовой подложкой и медной фольгой (площадь 3000 кв. мм), защитой от перезаряда и переразряда, входного и выходного перенапряжения, короткого замыкания и перегрева благодаря встроенному датчику температуры, а также комплектным кабелем USB-C в виде петли. Аккумулятор доступен для предзаказа на китайской площадке Youpin по эквивалентной цене в 19 долларов.

