Представлен компактный планшет RedMagic Astra

Компания RedMagic пополнила ассортимент компактных игровых планшетов моделью RedMagic Astra, которая появится в глобальной продаже 16 июля по цене в 500, 650 и 850 евро за варианты с 12/256, 16/512 и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 9,06-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1504 точек, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 5280 Гц, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 8200 мАч, поддержку 80-Вт быстрой проводной зарядки, интерфейс USB-C 3.2 Gen 2 (скорость передачи данных до 10 Гбит/с), адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой Redmagic OS 10.5, а также корпус с размерами 207,55:134,73:6,9 мм и массой 370 граммов.
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