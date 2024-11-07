Представлен компактный проектор Leica Cine Play 1

Компания Leica пополнила ассортимент кинопроекторов моделью Leica Cine Play 1, которая оценена в 3795 долларов. Новинка характеризуется тройным лазером RGB со сроком службы 25 тысяч часов, зум-объективом Leica Summicron, проекцией картинки с диагональю от 65 до 300 дюймов, разрешением 4K, максимальной яркостью 3000 ANSI-люмен, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG, фирменной технологией Leica Image Optimization для оптимизации параметров изображения, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой звука DTS Virtual:X 3D, автоматическим выравниванием и автофокусировкой, поддержкой Apple AirPlay, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, интерфейсами HDMI и USB, а также портом LAN. Цена напольной подставки Leica Floor Stand равна 495 долларам.