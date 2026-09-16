Представлен компактный ридер Palma 3

Почти через два года после выхода предыдущего поколения чёрно-белого ридера Boox компания представила Palma 3. Новинка получила обновлённый дизайн, несколько новых функций и ряд небольших улучшений, которые могут оправдать заметное повышение цены в зависимости от сценариев использования. Если модель Palma 2 в 2024 году продавали за 280 долларов, то Palma 3 оценили уже в 340 доллара — это существенная разница. При этом экран остался прежним — 6,12-дюймовая панель E Ink Carta с плотностью 300 пикселей на дюйм. Панель используется в линейке уже несколько лет, но теперь её окружает новая рамка из анодированного алюминия с задней панелью из стекловолокна с текстурой, напоминающей бумагу. Внешне Palma 3 выглядит как серьёзное обновление серии, хотя аппаратная начинка во многом осталась прежней.

Компактный ридер работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Q-6690, которому помогают 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить с помощью карты microSD, также устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 3950 мАч, основной камерой на 16 Мп и сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Также стоит отметить, что Palma 3 поставляется сразу с Android 16, то есть использует версию операционной системы всего на одно поколение старше актуальной. Это должно сделать ридер более похожим на современное мобильное устройство. Правда, это всё ещё довольно специфическое решение, особенно для чтения в домашних условиях.