Представлен компьютерный корпус Jonsbo C3 PLUS

Китайская компания Jonsbo представила улучшенную версию Mini-Tower (Micro-ATX) корпуса C3, которая получила название C3 PLUS. Внутреннее пространство новинки делится на два отсека: внизу расположены посадочные места для блока питания и части накопителей, а над кожухом БП устанавливается остальные комплектующие, вроде HDD/SSD.

Корпус поддерживает установку системной платы форм-фактора Micro-ATX или Mini-ITX (с размерами до 245:245 мм), процессорного кулера высотой до 170 мм, пары двухслотовых видеокарт длиной до 280 мм или 340 мм, ATX-совместимого источника питания длиной до 185 мм или 250 мм, четырёх 3,5-дюймовых и одного 2,5-дюймового накопителя, до четырёх 120-мм и одного 140-мм вентиляторов, а также двух радиаторов СЖО – 240-мм на внутренней стороне передней панели корпуса и 120-мм на задней. Также отметим левую боковую панель из закалённого стекла толщиной 5 мм. Цена Jonsbo C3 PLUS пока не сообщается.