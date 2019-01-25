Представлен концепт Vivo Apex 2019 без портов и кнопок

Vivo официально представила концепт революционного Apex 2019 на мероприятии в Пекине. Apex 2019 - это телефон без входных портов и кнопок. Он имеет полноэкранный сканер отпечатков пальцев на дисплее и возможность подключения 5G.

Vivo Apex имеет конструкцию из гнутого стекла Super Unibody, это означает, что нет порта для наушников, нет порта USB-C и нет решеток динамика. Телефон заряжается через установленный сзади магнитный разъем, который также позволяет передавать данные. Как ни странно, он не поддерживает беспроводную зарядку Qi, которая кажется обязательной для этого телефона.

Внутри Snapdragon 855, 12 Гб оперативки, 256/512 Гб флеш-памяти и акцент на 5G. На задней панели телефона есть модуль с двумя камерами. Селфи-камера до сих пор остается загадкой. У него нет слайдера или выреза, поэтому либо у него нет камеры для селфи, либо у Vivo есть какая-то потрясающая встроенная камера, которую они еще не представили. Vivo презентует Apex 2019 на MWC в следующем месяце.