Представлен корпус Akasa Cypher MX3 для платы типоразмера thin mini-ITX

Компания Akasa представила компьютерный корпус Cypher MX3, который подойдет для создания низкопрофильного ПК с материнской платой thin mini-ITX. Новинка характеризуется габаритами 208:203:45, поддержкой 40-мм вентилятора, кнопками питания и перезагрузки, индикаторами питания и активности накопителя, разъемами для наушников и микрофона, четырьмя интерфейсами USB Type A (по два USB 3.1 и USB 2.0), а также местом для одного 2,5-дюймового накопителя. Также для ПК придется приобрести внешний блок питания с постоянным напряжением 19 В. Цена Akasa Cypher MX3 составляет 59 долларов.