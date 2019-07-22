Представлен корпус Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB

Компания Deepcool пополнила ассортимент корпусов моделью Matrexx 55 V3 ADD-RGB, который ориентирован на создание игровой системы. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, семью посадочными местами для карт расширения, горизонтальном и вертикальным расположением видеокарты длиной до 370 мм и до 340мм, возможностью установить два 3,5/2,5 дюймовых и ещё 2,5-дюймовых накопителя, блок питания длиной до 170 мм, процессорный кулер высотой до 168 мм, воздушной и жидкостной системы охлаждения с шестью 120-мм вентиляторами или тремя радиаторами, боковой и лицевой панелями из закалённого стекла толщиной 4 мм, а также светодиодная RGB-полосой. Размеры корпуса равны 446:210:479 мм.