Представлен корпус Gelid Iceberry для Raspberry Pi 4

Компания Gelid пополнила ассортимент корпусов моделью Iceberry, которая предназначена для популярного одноплатного ПК Raspberry Pi 4. Корпус может похвастаться возможностью активного охлаждение и доступа ко всем разъемам ПК. Новинка характеризуется исполнением из алюминия, габаритами 91:62:33,5 мм, вентиляционными отверстиями, алюминиевым радиатором, 50-мм вентилятором со скоростью вращения 4000 об/мин, толщиной 10 мм, двойным шарикоподшипником, двумя теплопроводящими прокладками (для процессора и микросхемы оперативной памяти) и крепежными элементами. Масса корпуса составляет 120 г. Цена корпуса составляет 22 доллара.