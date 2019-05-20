Представлен корпус MasterBox K500 Phantom Gaming Edition

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox K500 Phantom Gaming Edition, который поддерживает установку системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Новинка также характеризуется двумя 120-мм вентиляторами с многоцветной подсветкой, боковой стенкой из закалённого стекла, семью посадочными местам для карт расширения, двумя светодиодными RGB-полосами, поддержкой видеокарт длиной до 400 мм, двух 3,5-дюймовых или до шести 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 160 мм, жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата 280, 240, 140 и 120 мм, а также монтажа вентиляторов по схеме: два 120 мм сверху, три 120 мм или два 140 мм спереди, а также один 120 мм вентилятор сзади.