Представлен корпус Sharkoon Skiller SGC1

Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Skiller SGC1, который подойдет для создания игровой системы на базе материнской платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX или ATX. В корпусе можно разместить два 5,25-дюймовых устройства, два накопителя на 3,5 дюйма или четыре 2,5 дюймовых устройства для хранения данных. Также здесь предусмотрено семь слотов расширения. Максимальная допустимая длина видеокарта – 400 мм, длина блока питания – 240 мм, высота процессорного кулера – 165 мм. К поставляемому в комплекте 120-мм вентилятору можно добавить кулеры по схеме 3:120 мм или 2:140 мм, а также использовать жидкостную систему охлаждения. Также отметим боковую стенку из акрила и четыре варианта внутреннего исполнения: черный, красный, синий и зеленый.