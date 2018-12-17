Представлен корпус SilentiumPC Gladius GD8 TG ARGB

Компания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Gladius GD8 TG ARGB, которая поддерживает установку материнских плат вплоть до формата ATX. Также в корпус можно установить до семи плат расширения, графический ускоритель длиной до 370 мм, процессорный кулер высотой до 178 мм, шесть 120-мм вентиляторов, два 2,5 дюймовых накопителя и два 3,5 дюймовых устройства хранения данных.

Также отметим подсветку из двух тонких вертикальных линий, поддержку фирменных подсветок от главных производителей системных плат, вроде ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, EVGA RGB, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light, прозрачную боковую панель, порты USB 3.0 (x2), USB 2.0 (x2) и аудиоразъёмы. Размеры корпуса равны 496:219:455 мм, а масса – 6,97 кг.