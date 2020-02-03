Представлен корпус SilverStone SETA A1 массой 8,84 кг

Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью SETA A1, которая получила фронтальную панель из алюминиевого сплава и боковую – из стекла. Новинка характеризуется девятью слотами под карты расширения, поддержкой материнских плат типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, двух 3,5-дюймовых и четырех 2,5-дюймовых накопителей, двумя штатными 200-мм вентиляторами спереди, возможностью дополнительно установить еще три 120-мм вентилятора, систему жидкостного охлаждения типоразмера 120, 140, 240, 280 или 360 мм, видеокарту длиной до 350 мм, процессорный кулер высотой до 175 мм и блок питания длиной до 180 мм. Также отметим два порта USB 3.0, один USB 3.1 Gen 2 (Type-C), габариты 225:470:432 мм и массу 8,84 кг.