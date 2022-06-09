Представлен корпус Thermaltake Tower 500

Компания Thermaltake расширяет ассортимент корпусов представив новую модель Tower 500. Габариты корпуса следующие: 608 х 388 х 398 мм, а вес почти 15 кг.

Корпус оснащен тремя панелями из закаленного стекла толщиной 4 мм. Все они съемные, что упрощает сборку системы.

Tower 500 поставляется с двумя 120-мм вентиляторами на задней панели, всего корпус поддерживает установку до 11 вентиляторов. Также реализована поддержка радиаторов СЖО до 360-мм. Корпус совместим с материнскими платами Mini ITX, microATX, ATX и E-ATX, процессорными кулерами высотой до 275 мм, видеокартами длиной до 355 мм и блоками питания длиной до 200 мм.

Помимо всего этого, в корпус можно установить аксессуар LCD Panel The Tower 500 со встроенным 3,9-дюймовым экраном. Его можно использовать для мониторинга системной информации в режиме реального времени, например, загрузка процессора, температуры и других данных.

Стоимость и доступность корпуса не раскрыты.
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