Представлен корпус-аквариум Thermaltake The Tower 100

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью The Tower 100, которая ориентирована на создание компактной игровой системы с просматриваемыми комплектующими. Новинка характеризуется поддержкой системной платы типоразмера Mini-ITX, видеокарты длиной до 330 мм, блока питания длиной до 180 мм, двух 3,5 и 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 120 мм и процессорного кулера высотой до 190 мм. Также отметим три панели из 4-мм закаленного стекла, размеры 462,8:266:266 мм, черную и белую расцветки, один порт USB 3.2 (Gen 2) Type-C и два USB 3.0, а также разъемы для наушников и микрофона.