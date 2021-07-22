Представлен корпус-куб Chieftronic M2

Компания Chieftec пополнила ассортимент необычных ПК-корпусов моделью Chieftronic M2, которая станет доступна для покупки в сентябре по пока неназванной цене. Новинка характеризуется четырьмя слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата Mini-ITX и Micro-ATX, видеокарт длиной до 340 мм, двух 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с передним радиатором до 280 мм и верхним до 240 мм, а также процессорного охладителя высотой до 200 мм. Также отметим размеры 398:273:345 мм, массу 7,47 кг, переднюю сетчатую панель для лучшего отвода тепла, боковые панели из закалённого стекла и три 120-мм комплектных кулера с многоцветной ARGB-подсветкой. Цена и дата начала продаж корпуса пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Chieftronic M2
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