Представлен корпусный вентилятор Eurocase EU-FN120FRGB_8 BL

Eurocase представляет новую модель корпусного вентилятора EU-FN120FRGB_8 BL, разработанную для обеспечения надежной и тихой работы офисных компьютеров и базовых домашних ПК. Вентилятор также отлично подойдет в качестве дополнительного компонента для игровых настольных систем начального и среднего уровня. Устройство выполнено в популярном стандарте размера 120х120х25, что позволяет использовать его с разнообразными комплектующими.

Модель EU-FN120FRGB_8 BL оснащена разъемом питания Molex, что гарантирует совместимость с устаревшим оборудованием. Это делает вентилятор идеальным решением для модернизации или ремонта техники. Более того, данный тип подключения позволяет использовать его в сборках с компактными материнскими платами или большим количеством компонентов, где доступ к системным разъемам ограничен.

