Обзор и тесты Gamemax Gamma 600 RGB. Двухвентиляторное башенное охлаждение

Упаковка с полиграфией. Отображены данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. С обратной стороны приведена схема конструкции.
Комплект включает крепежные элементы для AMD и Intel, гаечный ключ для проведения монтажа, усиливающая пластина, набор кабелей, тюбик с термопастой, руководство пользователя.
С ним конструкция смотрится монолитной, общий кожух для радиатора и двух вентиляторов. Увеличение ширины при этом не критично, проблем с перекрытием высоких планок оперативной памяти не будет.
По краям на кожухе ряды продольных вырезов. Верхняя часть овальной формы, по ее центру логотип бренда и подсвечиваемая граница по периметру. Помимо этого подсвечивается вся площадь лопастей вентиляторов.
Вентиляторы по краям закрываются этим кожухом и сама рамка сделана индивидуально под эту систему, создается некоторое подобие сопла, когда весь воздух прокачивается сквозь ребра радиатора.
Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами. Размещены они по краям радиатора. На выходе для соединения с материнской платой два кабеля, с разъемом PWM и с ARGB.
Шесть никелированный 6 мм медных трубок. Расположены они в ряд, а в радиаторе распределены змейкой для улучшения передачи тепла на ребра радиатора.
Прямой контакт трубок с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность пластины обработана фрезой, плоскость ровная. В верхней части дополнительное оребрение.
Список поддерживаемых сокетов включает Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156/775/1366 и AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. В комплекте есть термопаста, необходимая для проведения установки. Первым шагом устанавливается усиливающая пластина. Со стороны сокета через опорные гайки прижимаются винтами. Наносим равномерно термопасту на крышку процессора. По краям прижимаем равномерно радиатор с предустановленными вентиляторами. Финальным шагом подключаем к материнской плате.
Наш тестовый стенд построен на плате с сокетом LGA-1700. Данная система его не поддерживает, для монтажа использовали похожий тип крепежа от другой башенной системы.
На максимальных 2000 оборотах уровень шума 44 дБ.
Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13400.