Обзор и тесты Gamemax Gamma 600 RGB. Двухвентиляторное башенное охлаждение

Сегодня рассмотрим и протестируем башенную систему охлаждения Gamemax Gamma 600 RGB с заявленным TDP на 230 Ватт. Его конструкция выполнена с вниманием к качеству внешнего исполнения с окрашенной в черный цвет конструкцией, зонами с настраиваемой ARGB-подсветка. Два вентилятора с интеллектуальным управлением скоростью вращения.

Комплектация

Упаковка с полиграфией. Отображены данные по техническим характеристикам и особенностям исполнения. С обратной стороны приведена схема конструкции.

Комплект включает крепежные элементы для AMD и Intel, гаечный ключ для проведения монтажа, усиливающая пластина, набор кабелей, тюбик с термопастой, руководство пользователя.

Внешний вид

Высота системы в сборе 160 мм. Это односекционная башенная конструкция, радиатор которой скрыт внутри пластикового декоративного пластикового кожуха.

С ним конструкция смотрится монолитной, общий кожух для радиатора и двух вентиляторов. Увеличение ширины при этом не критично, проблем с перекрытием высоких планок оперативной памяти не будет.

По краям на кожухе ряды продольных вырезов. Верхняя часть овальной формы, по ее центру логотип бренда и подсвечиваемая граница по периметру. Помимо этого подсвечивается вся площадь лопастей вентиляторов.

Вентиляторы по краям закрываются этим кожухом и сама рамка сделана индивидуально под эту систему, создается некоторое подобие сопла, когда весь воздух прокачивается сквозь ребра радиатора.

Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами. Размещены они по краям радиатора. На выходе для соединения с материнской платой два кабеля, с разъемом PWM и с ARGB.

Шесть никелированный 6 мм медных трубок. Расположены они в ряд, а в радиаторе распределены змейкой для улучшения передачи тепла на ребра радиатора.

Сборка

Прямой контакт трубок с теплораспределительной крышкой процессора. Поверхность пластины обработана фрезой, плоскость ровная. В верхней части дополнительное оребрение.

Список поддерживаемых сокетов включает Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156/775/1366 и AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2. В комплекте есть термопаста, необходимая для проведения установки. Первым шагом устанавливается усиливающая пластина. Со стороны сокета через опорные гайки прижимаются винтами. Наносим равномерно термопасту на крышку процессора. По краям прижимаем равномерно радиатор с предустановленными вентиляторами. Финальным шагом подключаем к материнской плате.

Тесты

Наш тестовый стенд построен на плате с сокетом LGA-1700. Данная система его не поддерживает, для монтажа использовали похожий тип крепежа от другой башенной системы.Для начала замерили уровень шума при работе с офисными приложениями. Скорость вращения меняется в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов в минуту. Тесты велись в условиях открытого стенда.

На максимальных 2000 оборотах уровень шума 44 дБ.

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-13400.

Итоги

– башенная система охлаждения с привлекательным внешним видом, двумя вентиляторами с подсветкой, термопастой в комплекте, простой установкой, умеренным шумом и совместимостью с высокими планками оперативной памяти.- нет поддержки последних сокетов Intel LGA 1700 и AMD AM5. Из особенностей замена вентиляторов невозможна из особой конструкции рамки.