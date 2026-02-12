Обзор и тесты SAMA L50 360 (L50-BKWAYX03-G). Недорогое жидкостное охлаждение

Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения SAMA L50 360 представлена в двух вариантах цветового исполнения. Это высокопроизводительная система с насосом собственной разработки, радиатор 360 мм и три вентилятора с ARGB-подсветкой. В серии также представлены решения с радиатором типоразмером 240 мм, а также в белом и черном вариантах цветового исполнения. Поддерживается проведение монтажа на актуальные сокеты AMD и Intel. Сопровождается 3-летней гарантией.

Обзор и тесты SAMA L50 360

Комплектация

комплектация SAMA L50 360

Упаковка жидкостной системы охлаждения выполнена из плотного эко-картона с изображением системы в сборе. На внутренней стороне подробная информация по характеристикам. Набор креплений лаконичен и дружелюбен для сборки, по отдельным пакетикам распределены опорные кронштейны для разных сокетов, усиливающая пластина, тюбик с термопастой.

комплектация SAMA L50 360

Внешний вид

Это классическая необслуживаемая система жидкостного охлаждения с водоблоком и помпой, совмещенными в общем корпусе. Покупатель получает ее в собранном виде с предустановленными на радиатор тремя вентиляторами.

внешний вид SAMA L50 360

У нас версия в черном исполнении с алюминиевым радиатором типоразмера 360 мм. Есть и в белом, позволяя подобрать под общий сеттинг с учетом остальных компонентов.

внешний вид SAMA L50 360

Толщина его 27 мм. На боковой стороне нанесен слегка заметный логотип бренда. Двенадцать каналов, пространство между ними заполнено гофролентой. Фитинги несъемные, соединены под углом в 90 градусов.

внешний вид SAMA L50 360

Шланги с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров, ее достаточно для проведения монтажа в корпусах с разным типоразмером. Под аккуратное размещение на шлангах установлены два подвижных пластиковых фиксатора для ориентирования под нужным углом.

внешний вид SAMA L50 360

Фитинги на блоке помпы подвижные. Используется своя собственная помпа с керамическими компонентами и высокой мощностью со скоростью вращения до 3000 оборотов в минуту. Корпус ее у SAMA L50 360 выполнен из пластика темно-серого цвета с матовым покрытием. На ее верхней стороне по периметру зона с подсветкой и центральная часть с футуристическим рисунком в виде сетки с круглыми отверстиями разного диаметра, при работе подсвечиваемые.

внешний вид SAMA L50 360

Основание у помпы ровное, выполнено из меди. Прижим к теплораспределительной крышке процессора равномерен. Площадь достаточна для современных процессоров AMD и Intel.

внешний вид SAMA L50 360

Питание помпы и вентиляторов осуществляется при помощи кабеля с двумя разъёмами: 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Они дают возможность последовательного подключения.

внешний вид SAMA L50 360

В комплекте три вентилятора типоразмера 120 мм, толщиной 28 мм. Гидродинамический подшипник, регулировка скорости вращения в диапазоне от 800 до 2200 оборотов в минуту.

внешний вид SAMA L50 360

Лопасти из полупрозрачного пластика, при вращении вся площадь их подсвечивается. Эффект и цвета работают синхронно. На плате будет достаточно только одного свободного ARGB-разъема

внешний вид SAMA L50 360

Сборка

SAMA L50 360 поддерживает монтаж на сокеты Intel LGA 115X/1200/1700/1851 и AMD AM5/AM4. Устанавливали на материнскую плату с сокетом Intel LGA 1700, на ней первым шагом нужно будет закрепить усиливающую пластину.

сборка SAMA L50 360

Со стороны сокета прижимается опорными винтами. Прижимаем в четырех точках.

сборка SAMA L50 360

На них опорные кронштейны. Для правильной ориентации есть пометки стрелками. Фиксируются при помощи накатанных гаек. Сделать все можно без использования отвертки.

сборка SAMA L50 360

Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте есть тюбик, которого хватит на несколько установок.

сборка SAMA L50 360

Прижимаем с помощью подпружиненного винта с двух сторон равномерно помпу к крышке процессора.

сборка SAMA L50 360

Устанавливаем радиатор на стенку корпуса. Останется подключить кабели питания вентиляторов и помпы к материнской плате, а также кабель синхронизации подсветки.

Тесты

Тестирование SAMA L50 360 велось с процессором Intel Core i5 13400. TDP этой системы заметно превышает тепловыделение этого процессора. Подойдет для отвода тепла от Core i9 и AMD Ryzen 9800 X3D.

тесты SAMA L50 360

Работает система тихо. При работе с обычными приложениями, уровень шума 36-37 дБ.

тесты SAMA L50 360

В максимальной нагрузке 41-42 дБ в условиях открытого стенда.

тесты SAMA L50 360

Итоги

SAMA L50 360 – эффективная и тихая система жидкостного охлаждения с интересным внешним оформлением, доступным ценником, простой установкой и термопастой в комплекте, совместимость с актуальными сокетами, ARGB-подсветка на помпе и вентиляторах.
