Обзор и тесты SAMA L50 360 (L50-BKWAYX03-G). Недорогое жидкостное охлаждение

Изучаемая сегодня система жидкостного охлаждения SAMA L50 360 представлена в двух вариантах цветового исполнения. Это высокопроизводительная система с насосом собственной разработки, радиатор 360 мм и три вентилятора с ARGB-подсветкой. В серии также представлены решения с радиатором типоразмером 240 мм, а также в белом и черном вариантах цветового исполнения. Поддерживается проведение монтажа на актуальные сокеты AMD и Intel. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация

Упаковка жидкостной системы охлаждения выполнена из плотного эко-картона с изображением системы в сборе. На внутренней стороне подробная информация по характеристикам. Набор креплений лаконичен и дружелюбен для сборки, по отдельным пакетикам распределены опорные кронштейны для разных сокетов, усиливающая пластина, тюбик с термопастой.

Внешний вид

Это классическая необслуживаемая система жидкостного охлаждения с водоблоком и помпой, совмещенными в общем корпусе. Покупатель получает ее в собранном виде с предустановленными на радиатор тремя вентиляторами.

У нас версия в черном исполнении с алюминиевым радиатором типоразмера 360 мм. Есть и в белом, позволяя подобрать под общий сеттинг с учетом остальных компонентов.

Толщина его 27 мм. На боковой стороне нанесен слегка заметный логотип бренда. Двенадцать каналов, пространство между ними заполнено гофролентой. Фитинги несъемные, соединены под углом в 90 градусов.

Шланги с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров, ее достаточно для проведения монтажа в корпусах с разным типоразмером. Под аккуратное размещение на шлангах установлены два подвижных пластиковых фиксатора для ориентирования под нужным углом.

Фитинги на блоке помпы подвижные. Используется своя собственная помпа с керамическими компонентами и высокой мощностью со скоростью вращения до 3000 оборотов в минуту. Корпус ее у SAMA L50 360 выполнен из пластика темно-серого цвета с матовым покрытием. На ее верхней стороне по периметру зона с подсветкой и центральная часть с футуристическим рисунком в виде сетки с круглыми отверстиями разного диаметра, при работе подсвечиваемые.

Основание у помпы ровное, выполнено из меди. Прижим к теплораспределительной крышке процессора равномерен. Площадь достаточна для современных процессоров AMD и Intel.

Питание помпы и вентиляторов осуществляется при помощи кабеля с двумя разъёмами: 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Они дают возможность последовательного подключения.

В комплекте три вентилятора типоразмера 120 мм, толщиной 28 мм. Гидродинамический подшипник, регулировка скорости вращения в диапазоне от 800 до 2200 оборотов в минуту.

Лопасти из полупрозрачного пластика, при вращении вся площадь их подсвечивается. Эффект и цвета работают синхронно. На плате будет достаточно только одного свободного ARGB-разъема

Сборка

SAMA L50 360 поддерживает монтаж на сокеты Intel LGA 115X/1200/1700/1851 и AMD AM5/AM4. Устанавливали на материнскую плату с сокетом Intel LGA 1700, на ней первым шагом нужно будет закрепить усиливающую пластину.

Со стороны сокета прижимается опорными винтами. Прижимаем в четырех точках.

На них опорные кронштейны. Для правильной ориентации есть пометки стрелками. Фиксируются при помощи накатанных гаек. Сделать все можно без использования отвертки.

Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте есть тюбик, которого хватит на несколько установок.

Прижимаем с помощью подпружиненного винта с двух сторон равномерно помпу к крышке процессора.

Тесты

Устанавливаем радиатор на стенку корпуса. Останется подключить кабели питания вентиляторов и помпы к материнской плате, а также кабель синхронизации подсветки.Тестирование SAMA L50 360 велось с процессором Intel Core i5 13400. TDP этой системы заметно превышает тепловыделение этого процессора. Подойдет для отвода тепла от Core i9 и AMD Ryzen 9800 X3D.

Работает система тихо. При работе с обычными приложениями, уровень шума 36-37 дБ.

В максимальной нагрузке 41-42 дБ в условиях открытого стенда.

Итоги

SAMA L50 360 – эффективная и тихая система жидкостного охлаждения с интересным внешним оформлением, доступным ценником, простой установкой и термопастой в комплекте, совместимость с актуальными сокетами, ARGB-подсветка на помпе и вентиляторах.