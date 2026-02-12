Обзор и тесты SAMA L50 360 (L50-BKWAYX03-G). Недорогое жидкостное охлаждение

Упаковка жидкостной системы охлаждения выполнена из плотного эко-картона с изображением системы в сборе. На внутренней стороне подробная информация по характеристикам. Набор креплений лаконичен и дружелюбен для сборки, по отдельным пакетикам распределены опорные кронштейны для разных сокетов, усиливающая пластина, тюбик с термопастой.
У нас версия в черном исполнении с алюминиевым радиатором типоразмера 360 мм. Есть и в белом, позволяя подобрать под общий сеттинг с учетом остальных компонентов.
Толщина его 27 мм. На боковой стороне нанесен слегка заметный логотип бренда. Двенадцать каналов, пространство между ними заполнено гофролентой. Фитинги несъемные, соединены под углом в 90 градусов.
Шланги с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров, ее достаточно для проведения монтажа в корпусах с разным типоразмером. Под аккуратное размещение на шлангах установлены два подвижных пластиковых фиксатора для ориентирования под нужным углом.
Фитинги на блоке помпы подвижные. Используется своя собственная помпа с керамическими компонентами и высокой мощностью со скоростью вращения до 3000 оборотов в минуту. Корпус ее у SAMA L50 360 выполнен из пластика темно-серого цвета с матовым покрытием. На ее верхней стороне по периметру зона с подсветкой и центральная часть с футуристическим рисунком в виде сетки с круглыми отверстиями разного диаметра, при работе подсвечиваемые.
Основание у помпы ровное, выполнено из меди. Прижим к теплораспределительной крышке процессора равномерен. Площадь достаточна для современных процессоров AMD и Intel.
Питание помпы и вентиляторов осуществляется при помощи кабеля с двумя разъёмами: 4-пиновым PWM и 3-пиновым ARGB. Они дают возможность последовательного подключения.
В комплекте три вентилятора типоразмера 120 мм, толщиной 28 мм. Гидродинамический подшипник, регулировка скорости вращения в диапазоне от 800 до 2200 оборотов в минуту.
Лопасти из полупрозрачного пластика, при вращении вся площадь их подсвечивается. Эффект и цвета работают синхронно. На плате будет достаточно только одного свободного ARGB-разъема
Со стороны сокета прижимается опорными винтами. Прижимаем в четырех точках.
На них опорные кронштейны. Для правильной ориентации есть пометки стрелками. Фиксируются при помощи накатанных гаек. Сделать все можно без использования отвертки.
Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте есть тюбик, которого хватит на несколько установок.
Прижимаем с помощью подпружиненного винта с двух сторон равномерно помпу к крышке процессора.
Устанавливаем радиатор на стенку корпуса. Останется подключить кабели питания вентиляторов и помпы к материнской плате, а также кабель синхронизации подсветки.
Работает система тихо. При работе с обычными приложениями, уровень шума 36-37 дБ.
В максимальной нагрузке 41-42 дБ в условиях открытого стенда.