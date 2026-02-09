Noctua отправила свыше 500 тысяч бесплатных апгрейд-китов

Компания Noctua заслужила репутацию среди энтузиастов не только благодаря своим высокоэффективным процессорным кулерам, но и за счёт политики бесплатных комплектов креплений. Она позволяет владельцам кулеров Noctua запросить новый монтажный набор при выходе нового процессорного сокета от AMD или Intel даже спустя годы после покупки самого кулера. И недавно компания сообщила, что с момента запуска этой инициативы в 2006 году, когда дебютировал сокет AMD AM2, она отгрузила уже 500000 бесплатных комплектов обновления креплений. Noctua также подтвердила, что с появлением новых сокетов и архитектур она продолжит предоставлять бесплатные монтажные или апгрейд-комплекты в тех случаях, где это технически возможно.

В Noctua отмечают, что философия программы заключается в том, чтобы качественный продукт оставался полезным на протяжении многих лет. В блоге, посвящённом этому достижению, компания объясняет, что такой подход потребовал пересмотра принципов проектирования кулеров. Все новые модели, разрабатываемые Noctua начиная с 2006 года, должны были быть модульными и стандартизированными, чтобы сохранять совместимость с разными платформами и поколениями процессоров. При этом компания подчёркивает, что её долгосрочная приверженность бесплатным обновлениям обусловлена не только заботой о клиентах и технической совместимости, но и экологическими соображениями. Впрочем, последнее — скорее приятный бонус, нежели основная цель.