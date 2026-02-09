Noctua отправила свыше 500 тысяч бесплатных апгрейд-китов

В Noctua отмечают, что философия программы заключается в том, чтобы качественный продукт оставался полезным на протяжении многих лет. В блоге, посвящённом этому достижению, компания объясняет, что такой подход потребовал пересмотра принципов проектирования кулеров. Все новые модели, разрабатываемые Noctua начиная с 2006 года, должны были быть модульными и стандартизированными, чтобы сохранять совместимость с разными платформами и поколениями процессоров. При этом компания подчёркивает, что её долгосрочная приверженность бесплатным обновлениям обусловлена не только заботой о клиентах и технической совместимости, но и экологическими соображениями. Впрочем, последнее — скорее приятный бонус, нежели основная цель.