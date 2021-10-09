Представлен коврик для мыши HyperX Pulsefire Mat RGB

HyperX является одним из лидеров в области игровой периферии для геймеров. Игровое подразделение объявило о выпуске игрового коврика для мыши HyperX Pulsefire Mat RGB.

Новый коврик изготовлен из плотной ткани с противоскользящей резиновой стороной для предотвращения скольжения на столе. Плоская поверхность обеспечивает плавное и равномерное скольжение мыши.

Боковые стороны коврика имеют встроенные светодиоды RGB, которые можно настроить с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Есть три профиля для сохранения режимов подсветки. Размеры коврика составляет 900 мм на 420 мм, а толщина 4 мм. Подключение осуществляется через кабель длиной 1,8 м.

Игровой коврик HyperX Pulsefire Mat RGB оценен в 49,99 долларов.