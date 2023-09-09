Мини-ПК Zotac Zbox Pro PI339 Pico оценен в $390

Компания Zotac пополнила ассортимент компактных ПК моделью Zbox Pro PI339 Pico, которая получила корпус с размерами 115:76:27 мм и объемом менее 0,25 л. Новинка также характеризуется пассивной системой охлаждения, слотом M.2 2280 для установки твердотельного накопителя, 6-ваттным 5-ядерным процессором Intel Processor N100 (Alder Lake-N) с тактовой частотой до 3,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-4800, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя разъемами USB 3.1 и портом RJ45. Конфигурация без установленного SSD оценена в 390 долларов.