Представлен крошечный защищенный смартфон Cat S22 Flip

Сетевые источники сообщили о выходе необычного защищенного смартфона Cat S22 Flip, который представляет собой раскладушку на Android 11 Go Edition. Новинку оснастили защитой от воды, пыли и падений с небольшой высоты в соответствии со стандартами IP68 и MIL-SPEC-810GH, платформой Snapdragon 215, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, 2,8-дюймовым дисплеем с разрешением 640:480 пикселей, камерами с модулями разрешением 2 Мп и 5 Мп и батареей ёмкостью 2000 мАч. Пока аппарат доступен эксклюзивно для американского оператора T-Mobile по цене в 235 долларов, но позже он может появиться и в других странах.