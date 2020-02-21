Представлен крупный ПК-корпус Fractal Design Define 7 XL

Компания Fractal Design представила компьютерный корпус Define 7 XL, который с габаритами 604:240:566 мм стал одной из самых крупных моделей в этой серии. Новинка характеризуется тремя вентиляторами Dynamic X2 GP-14, поддержкой системных плат mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX, EE-ATX, SSI-CEB или SSI-EEB, видеокарт длиной до 359-549 мм в зависимости от расположения других компонентов, блока питания длиной до 250 мм, процессорного кулера высотой до 185 мм, до восемнадцати 2,5 или 3,5-дюймовых накопителей, до одиннадцати 120-мм и до девяти 140-мм вентиляторов, системой жидкостного охлаждения с радиаторами длиной до 480 мм, до 280 мм снизу и 120 мм сзади, а также интерфейсами USB-A порта USB 2.0 и USB 3.0, USB-C порта USB 3.1 Gen 2.