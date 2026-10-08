Представлен крупный планшет Amazon Alexa Tablet 12 Pro

Компания Amazon объявила о выходе планшета Alexa Tablet 12 Pro, главной особенностью которого стал 12-дюймовый IPS-экран с разрешением 2800:1840 точек, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 500 нит и версией Nanomatte с антибликовым покрытием.

Новинка также характеризуется цельнометаллическим корпусом из алюминия толщиной 6,5 мм и массой 555 граммов, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 9000 мАч, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E, 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, поддержкой фирменного чехла-клавиатуры Alexa Tablet Pro Keyboard со встроенным трекпадом и чувствительного к силе нажатия фирменного стилуса Alexa Tablet Pro Pen. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 500 долларов, а цена варианта с экраном Nanomatte, 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти достигает 680 долларов.

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