Представлен лёгкий ноутбук MSI Prestige 13 AI+ A3M

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Prestige 13 AI+ A3M, главной особенностью которой стал корпус массой всего 899 граммов и толщиной 15,9 мм. Новинка также характеризуется процессорами Intel Core Ultra 3 вплоть до 16-ядерного Core Ultra 9 386H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и базовым TDP до 25 Вт, 13-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек и частотой обновления изображения 60 Гц, до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, ИК-камерой, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 6.0, сканером отпечатков пальцев, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, ридером карт памяти microSD и батареей ёмкостью 54 Втч. По данным производителя, ноутбук способен проработать на одном заряде до 19 часов. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.

