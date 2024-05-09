Представлен лазерный проектор Hisense C2 Ultimate Edition

Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных проекторов моделями C2 Ultimate Edition и C2S, которые отличаются яркостью 1700 Лм и 2000 Лм соответственно по стандарту CVIA. Новинки характеризуются разрешением 4K, лазерами Qualas 22, поддержкой IMAX Enhanced и Filmmaker Mode, 110% покрытием цветового пространства BT.2020, контрастностью 1700:1, новым встроенным стабилизатором плавной автокоррекции картинки на 360°, процессором MediaTek MT9679, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 3.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, блоком питания на основе нитрида галлия, программным интерфейсом JUUI 7.2, поддержкой голосового управления и проигрыванием музыки без включения экрана. Цены и дата начала продаж проекторов будут объявлены позже.