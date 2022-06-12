Представлен лазерный проектор премиум-класса LG CineBeam HU715Q 4K UHD

Компания LG представила новый проектор CineBeam HU715Q 4K UHD. Это лазерный проектор 4K Ultra HD, работающий под управлением Web-OS 6.0.

LG CineBeam HU715Q 4K UHD имеет премиальный и компактный дизайн и может проецировать изображение с разрешением 4K и размером до 120 дюймов. Он предлагает 2500 ANSI люмен максимальной яркости. Проектор способен определять оптимальные условия освещения с помощью датчика внешней среды.

CineBeam HU715Q 4K UHD может похвастаться качественным звуком. Он имеет встроенные стереодинамики мощностью 20 Вт + 20 Вт, а подключение осуществляется через HDMI, USB 2.0 и SPDIF. Лазерный проектор весит всего 11,1 кг, а его источник света имеет жизненный цикл около 30 000 часов.

Цена проекта LG CineBeam HU715Q 4K UHD составляет 5000 долларов.
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