Представлен лазерный телевизор Hisense L9Q

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров лазерной моделью Hisense L9Q, которая получила проекционный дисплей Ambient Light Rejection (ALR) с диагональю 100, 110, 120, 136 или 150 дюймов. Новинка характеризуется разрешением 4K, лазерным источником света TriChroma от Hisense, 110-покрытием цветовой палитры BT.2020, яркостью 5000 люмен, контрастностью 5000:1, акустической системой формата 6.2.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual X, а также наклонным 15° звуковым лотком для создания звуковой сцены, подсветкой Star Orbit Ambient Lighting, отделкой корпуса из матового металла, предустановленной ОС Google TV, поддержкой Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit, интерфейсом HDMI 2.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и поддержкой стандарта NEXTGEN TV (ATSC 3.0). Цены и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.

Представлен лазерный проектор Epson EH-QS100B/W …
Компания Epson представила ультракороткофокусный проектор EH-QS100B/W, который ориентирован на создание д…
Представлен компактный проектор Leica Cine Play 1…
Компания Leica пополнила ассортимент кинопроекторов моделью Leica Cine Play 1, которая оценена в 3795 дол…
Телевизор DIGMA PRO OLED оценили в 145 тысяч рублей …
Компания DIGMA представила на российский рынок телевизоры серии DIGMA PRO OLED, в которую вошли модели с …
85-дюймовый телевизор Skyworth Coocaa K6 Ultra оценен в $109…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией Coocaa K6 Ultra, в которую вошли версии с диаг…
Телевизор Hisense 110UX оценили в 20 тысяч долларов …
Компания Hisense выпустила на глобальный рынок огромный флагманский телевизор ULED X Mini LED-телевизор H…
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550…
Наличие SMART TV с возможностью запуска приложений и сервисов, мультимедийных файлов с носителя, сейчас а…
Светодиодные экраны от Детектор Групп: качество и надежность…
В современном мире визуальная информация становится все более актуальной. Светодиодные экраны представ…
75-дюймовый Xiaomi TV S Mini LED 2025 оценен в 1000 евро…
Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок телевизоры серии TV S Mini LED 2025, которая состоит из мо…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor