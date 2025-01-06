Представлен лазерный телевизор Hisense L9Q

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров лазерной моделью Hisense L9Q, которая получила проекционный дисплей Ambient Light Rejection (ALR) с диагональю 100, 110, 120, 136 или 150 дюймов. Новинка характеризуется разрешением 4K, лазерным источником света TriChroma от Hisense, 110-покрытием цветовой палитры BT.2020, яркостью 5000 люмен, контрастностью 5000:1, акустической системой формата 6.2.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual X, а также наклонным 15° звуковым лотком для создания звуковой сцены, подсветкой Star Orbit Ambient Lighting, отделкой корпуса из матового металла, предустановленной ОС Google TV, поддержкой Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit, интерфейсом HDMI 2.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E и поддержкой стандарта NEXTGEN TV (ATSC 3.0). Цены и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.