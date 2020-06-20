Представлен легкий портативный монитор AirTab

На платформе Kickstarter стартовала кампания по сбору средств для портативного сенсорного монитора AirTab, который является самым легким в своем классе. Его можно будет использовать с настольным или мобильным ПК, планшетом, смартфоном, камерой или игровой приставкой. Новинка характеризуется 15,6-дюймовой панелью 1920:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц, временем отклика пикселя 4 мс, максимальной яркостью 250 кд/м2, 72-процентным охватом цветового пространства NTSC и двумя разъемами USB-C. Размеры монитора составляют 355:245:4,9 мм, а масса – 500 г. Минимальный взнос за монитор сейчас равен 200 долларам.

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