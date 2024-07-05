Представлен мини-ПК ASUS ROG NUC 970 на Core Ultra 9 185H

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью ROG NUC, которая получила корпус объемом 2,5 литра и габаритами 180:270:50 мм. Новинка характеризуется 16-ядерными процессорами Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H, дискретными графическими адаптерами NVIDIA RTX 4060 Laptop или GeForce RTX 4070 Laptop, до 64 ГБ оперативной памяти, слотами для трех твердотельным накопителей M.2 вместимостью до 24 ТБ в сумме, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, интерфейсом Thunderbolt 4, портом RJ45, двумя разъемами USB 2.0 и четырьмя USB 3.2, двумя интерфейсами DisplayPort и одним HDMI, а также ридером карт памяти SD. Младшая версия (ROG NUC 760) оценена в 1630 долларов, а старшая (ROG NUC 970) – 2200 долларов.